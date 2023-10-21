Gazze'de can kaybı 4 bin 385'e yükseldi

İsrail-Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar 15. gününde devam ederken, can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının bin 756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385'e yükseldiği bildirildi.

Yaralananların sayısının ise 13 bin 561'e ulaştığı aktarıldı. Saldırıların kurbanlarının yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğu ifade edildi.

Diğer yandan, İsrail saldırıları sonucu binlerce kişinin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'nde kimlikleri tespit edilemeyen parçalanmış cenazeler toplu mezarlara defnediliyor.