Gazze’de esir takası devam ediyor

İsrail ise 33 Filistinli sivili salıverdi. Esir takası, Katar’ın arabuluculuğunda gerçekleşti.

Esirler Kızılhaç Komitesi’ne teslim edildi

Hamas, 11 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne teslim etti. Serbest bırakılan İsrailliler arasında 3 Fransa, 2 Almanya ve 6 Arjantin vatandaşı da bulunuyordu. İsrail ise 3’ü kadın, 30’u çocuk toplam 33 Filistinliyi salıverdi. Serbest bırakılan Filistinliler arasında Hamas üyeleri de vardı.

Esir takası süreci

Gazze Şeridi’nde 24 Kasım’da başlayan insani aranın bir parçası olarak esir takası süreci başladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, esir takasının verilen taahhütlerin uygulanması kapsamında gerçekleştiğini söyledi. Gazze Şeridi’nde insani aranın başlamasından bu yana Hamas tarafından 3 grup halinde 39 İsrailli ile 19 yabancı uyruklu, İsrail tarafından ise 117 Filistinli serbest bırakıldı.