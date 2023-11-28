Hamas 10 İsrailli esiri serbest bıraktı. Geçici ateşkeste 5'inci takas

İsrail ve Hamas arasındaki esir takasında 5. gün. Hamas, 10 İsrailli esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

KAYNAK: AA
Hamas 10 İsrailli esiri serbest bıraktı. Geçici ateşkeste 5'inci takas

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara "insani ara" verilmesinin ardından esir takası 5. gününde de sürdü.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.

Öte yandan İsrail ile Hamas arasında "insani aranın" iki daha gün uzatılması kapsamında İsrail hapishanelerinden bu akşam serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isim listesi yayımlandı.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre serbest bırakılacaklar arasında 15 kadın ve 15 çocuk bulunuyor.

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