Gazze’de kanlı saldırı! İsrail okulun yanındaki eve füze attı, 19 kişi ölü

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. İsrail’in Deir el-Balah’da yer alan Bureij Mülteci Kampı’nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun yakınındaki eve füze atması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Gazze’de kanlı saldırı! İsrail okulun yanındaki eve füze attı, 19 kişi ölü

İsrail’in aynı bölgede başka bir eve düzenlediği saldırıda ise 4 Filistinli öldü.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 7 Ekim’den bu yana 10 bin 569 kişi öldü, 26 bin 475 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Deir el-Balah’da yer alan Bureij Mülteci Kampı’nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun yakınındaki yerleşim yerine saldırı düzenledi. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar, vurulan binanın Ebu Gazal ailesine ait olduğunu belirterek, enkaz altında birkaç kişinin olduğunu ifade etti.

İsrail’in Deir el-Balah’da başka bir eve düzenlediği saldırıda ise 4 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri, enkaz altındaki kişileri aramaya devam ederken, yaralıları Deir el-Balah’daki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

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