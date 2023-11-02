İsrailli vekilden etnik temizlik çağrısı: Gazze yeryüzünden silinmeli

İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırıları devam ederken, İsrail’de iktidardaki Likud Partisi Milletvekili Galit Distel Atbaryan'dan, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik etnik temizlik çağrısı yaptı.

KAYNAK: AA
İsrailli vekilden etnik temizlik çağrısı: Gazze yeryüzünden silinmeli

İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırıları devam ederken, İsrail’de iktidardaki Likud Partisi Milletvekili Galit Distel Atbaryan'dan skandal bir açıklama geldi.

Atbaryan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik etnik temizlik çağrısı yaptı.

İsraillilere, "Birbirinizden nefret etmeyin. Canavarlar sizden yeterince nefret ediyor. Düşmandan nefret edin. Canavarlardan nefret edin." şeklinde seslenen Atbaryan, şu ifadeleri kullandı:

"İç çekişmenin en ufak bir kırıntısı, çıldırtıcı derecede aptalca bir enerji israfıdır. Bu enerjiyi tek bir şeye yatırın; Gazze'nin tamamını yeryüzünden silmek. Gazzeli canavarlar ya güneydeki çitlere gidecek ve Mısır topraklarına girmeye çalışacak ya da ölecekler. Gazze yeryüzünden silinmeli."

İşgal altındaki Batı Şeria’daki Filistinlileri de “Naziler” olarak tanımlayan ve onlar için "ateş ve duman" dileyen İsrailli milletvekili, "İntikamcı ve zalim bir İsrail ordusuna ihtiyaç var. Daha azı ahlaka aykırıdır. Tamamen etik dışıdır." yorumunu yaptı.

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