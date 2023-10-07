Gazze’de ölen İsraillilerin sayısı artıyor

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika bilgisine göre; Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 300'e yükseldiği bildirildi.

KAYNAK: AA
Gazze’de ölen İsraillilerin sayısı artıyor

Filistinli gruplarla İsrail güçleri arasında çatışmalar sürerken Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırılarında ölü sayısının 300’e, yaralı sayısının ise 1610’a çıktığını bildirdi.

İsrail kaynakları ise Gazze’den başlatılan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 250’ye yükseldiğini, yaralı sayısının 1100’ü geçtiğini açıkladı.

Hamas’tan kararlılık açıklaması

Her iki tarafta da ölü ve yaralı sayıları artmaya devam ederken Hamas’tan kararlılık açıklaması geldi. Çok sayıda İsrailliyi esir aldıklarını ve bunlar arasında üst düzey subayların da olduğunu bildiren Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, “Elimizde İsrail’deki tüm esirlerimizin serbest kalmasını sağlayacak esirler var.” dedi. Aruri, savaşa girdiklerini ve çok şehit verdiklerini, zafer için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirterek, “Şiddetli saldırılara maruz kalabiliriz. Bazı kayıplara katlanacağız. Her senaryoya hazırız.” ifadesini kullandı.

İsrail’in hava saldırıları sürüyor

Hava saldırıları ve operasyonlarını sürdüren İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde konut ve ofislerin bulunduğu 14 katlı binayı bombaladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze’nin merkezinde yer alan Er-Rimal semtinin Eş-Şüheda Caddesi’nde içinde bazı basın ofisleri ve şirketlerin ofislerinin de yer aldığı 14 katlı “Filistin” apartmanına saldırı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria’nın Ramallah, Eriha ve Kalkilya kentlerinde 3 Filistinlinin, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ardından Filistin Kızılay'ı, İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da 33 Filistinlinin yaralandığını bildirdi. Öte yandan, İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde elektriğin kesilmesi talimatı verdi.

Gazze Sınırı’na yakın bazı bölgelerde çatışmalar sürüyor

Tel Aviv basınında yer alan haberlere göre, Gazze Sınırının İsrail tarafından bazı noktalarda Filistinli gruplar ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Sabahki kadar olmasa da Gazze Sınırına yakın bölgelere yönelik roket atışlarının devam ettiği ve zaman zaman sirenlerin çaldığı belirtiliyor.

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