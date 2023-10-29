Angelina Jolie'den İsrail'e sert tepki! Gazze'deki siviller için yardım çağrısında bulundu

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve yardım çağrısında bulundu. Jolie, "İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir" dedi.

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Angelina Jolie'den İsrail'e sert tepki! Gazze'deki siviller için yardım çağrısında bulundu 1
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Angelina Jolie'den İsrail'e sert tepki! Gazze'deki siviller için yardım çağrısında bulundu 2

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve yardım çağrısında bulundu.

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Angelina Jolie'den İsrail'e sert tepki! Gazze'deki siviller için yardım çağrısında bulundu 3

Sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı, 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla başlatılan saldırılar nedeniyle dünyadaki herkes gibi çok kırgın ve kızgın olduğunu ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

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Angelina Jolie'den İsrail'e sert tepki! Gazze'deki siviller için yardım çağrısında bulundu 4

"İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir. Ancak bu, Gazze'de gidecek hiçbir yeri olmayan, yiyecek ve suya erişimi olmayan, tahliye imkanı olmayan ve hatta sığınmak için sınırı geçme gibi temel bir insan hakkı olmayan sivil halkın bombalanması sırasında kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez."

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Angelina Jolie'den İsrail'e sert tepki! Gazze'deki siviller için yardım çağrısında bulundu 5

8 BİNE YAKIN İNSAN ÖLDÜ

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa operasyonun ardından İsrail'in 22 gündür Gazze'ye tam ablukası ve bombardımanları devam ediyor. Devam eden saldırıda 8 bine yakın masum insan hayatını kaybetti.

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Angelina Jolie'den İsrail'e sert tepki! Gazze'deki siviller için yardım çağrısında bulundu 6

"SİVİL KAYIPLARI ÖNLEYECEK HER ŞEY YAPILMALIDIR"

Jolie, 20 yıldır mültecilerle ilgili çalışmalar yürüttüğünü ve yerinden edilen insanlarla ilgilendiğini aktardığı yazısında, şu ifadeleri kullandı:

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Angelina Jolie'den İsrail'e sert tepki! Gazze'deki siviller için yardım çağrısında bulundu 7

"Gazze'de, onlarca yıldır yerinden edilme ve vatansızlığın yanı sıra yaklaşık 20 yıldır şiddetli bir abluka altında yaşayan 2 milyondan fazla insan (yarısı çocuk) bulunuyor.

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Angelina Jolie'den İsrail'e sert tepki! Gazze'deki siviller için yardım çağrısında bulundu 8

İçeri giren az sayıdaki yardım kamyonu, ihtiyaç duyulanın bir kısmıdır ve bombalama, her gün umutsuz yeni insani ihtiyaçlara neden olmaktadır.

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Angelina Jolie'den İsrail'e sert tepki! Gazze'deki siviller için yardım çağrısında bulundu 9

Yakıt ve su yardımının reddedilmesi, toplu olarak bir halkı cezalandırıyor. İnsanlık acil ateşkes talep ediyor.

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Angelina Jolie'den İsrail'e sert tepki! Gazze'deki siviller için yardım çağrısında bulundu 10

Filistinlilerin ve İsraillilerin hayatları ve dünya çapındaki tüm insanların hayatları eşit derecede önemlidir.

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Angelina Jolie'den İsrail'e sert tepki! Gazze'deki siviller için yardım çağrısında bulundu 11

Sivil kayıpları önleyecek ve hayat kurtaracak her şey yapılmalıdır. Pek çok kişi gibi ben de tıbbi yardım çalışmalarına bağışta bulundum.

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Angelina Jolie'den İsrail'e sert tepki! Gazze'deki siviller için yardım çağrısında bulundu 12

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın çalışmalarını desteklemeyi seçtim ve onların raporlarını yakından takip ediyorum."

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