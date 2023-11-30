Gazze'deki gelişmeler Blinken ve Al-Sabah tarafından masaya yatırıldı

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, Kuveytli mevkidaşı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ile İsrail ve Hamas arasında uygulanan "insani ara" üzerine konuştuğu bildirildi.

KAYNAK: AA
Gazze'deki gelişmeler Blinken ve Al-Sabah tarafından masaya yatırıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamada, Blinken ve Al-Salah'ın telefonda, "rehinelerin serbest bırakılmasına ve Gazze'deki insanlara insani yardım ulaştırılmasının artmasına olanak sağlayan duraklama" hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Blinken'ın Kuveyt Dışişleri Bakanına, "sürdürülebilir, müreffeh bir Filistin devletinin kurulması için" Kuveyt ve bölgesel ortaklarıyla birlikte çalışma taahhüdünü yinelediği bilgisine yer verildi.

Görüşmede ABD tarafının, "Kuveyt ile arasındaki dostluğu ve stratejik ortaklığı" yeniden teyit ettiği kaydedildi.

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