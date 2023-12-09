ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Bakan Fidan’a İsveç vurgusu. Görüşmenin tüm detaylarını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesine dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

KAYNAK: AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Bakan Fidan’a İsveç vurgusu. Görüşmenin tüm detaylarını açıkladı

Blinken, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Fidan ile Washington'da bir araya geldiğini hatırlattı.

"ABD YALNIZ KALDI"

Görüşmeye ilişkin Blinken, "Fidan ile İsrail-Hamas çatışmasını, çatışmanın bölgede başka yerlere sıçramamasını sağlama çabalarını, kalan rehinelerin serbest bırakılması gerekliliği ve insani yardım sağlanması konularını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Blinken, paylaşımında ayrıca, İsveç'in NATO üyeliğinin gecikmeden onaylanmasının önemini vurguladı.

"TAHAMMÜL KALMADI"

Dışişleri Bakanı Fidan ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durumla ilgili bizim pozisyonumuzu Amerikalı muhataplarımıza çok net bir şekilde gündeme getiriyoruz. Buradaki durumun ciddiyetini, artık tahammülün kalmadığını ve bu konuda atılması gereken adımların neler olduğunu son derece net bir şekilde altını çizerek kendilerine (ABD'ye) ifade ettik." demişti.

Blinken ile görüşmesinde İsveç'in NATO üyeliğini de konuştuklarını belirten Fidan, "Burada tabii bizim pozisyonumuz belli yani NATO'da yapılan müzakereler neticesinde üçlü zirvede Cumhurbaşkanımız ve İsveç Başbakanı vardı, neticesinde takiben çalıştığımız konular var." açıklamasında bulunmuş ve bundan sonraki takdirin TBMM'de olduğunu vurgulamıştı.

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