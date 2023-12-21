Gazze’deki muhteşem sahil bu hale geldi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Osmancan Erok
Gazze’deki muhteşem sahil bu hale geldi
İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonları sürerken, muhteşem sahilden gelen görüntüler savaşın yıkıcılığını gözler önüne serdi. Aynı yerden yapılan çekim sahilin savaştan önce cennetken savaştan sonra ne hale geldiğini herkese gösterdi.

İsrail ile HAMAS arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ediyor. Savaşta bugüne kadar 20 binin üzerinde insan hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze’ye bugüne kadar ABD’nin Japonya’da kullandığı atom bombasının 3 katı bomba kullandı. Her bir metrekareye bomba yağdıran İsrail ordusu Gazze’yi adeta cehenneme çevirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı ise savaşın ülkeyi ne hale getirdiğini gözler önüne serdi. Gazze’deki Al-Bahr sokağından savaştan önce ve sonra şeklinde yapılan bir paylaşımda muhteşem sahilin ne hale geldiği görüldü.

İsrail’in bombalamalarından sonra kullanılamaz hale gelen binaların ve sahilin göründüğü görüntüler, savaşın boyutlarını ortaya çıkardı.

screenshot-2-001.png

GAZZE’DE YAŞANANLAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600’den fazla kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 134’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 466 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 25 Lübnanlı sivil, 117 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

screenshot-1-001.png

screenshot-5.png

screenshot-6.png

screenshot-2-002.png

screenshot-3.png

screenshot-4.png

Son Haberler
Ukrayna'dan flaş savaş adımı Dünya
Ukrayna'dan flaş savaş adımı
O damar asla tıkanmamalı Sağlık
O damar asla tıkanmamalı
Uzmanından kalp kriziyle ilgili hayat kurtaran uyarılar Sağlık
Uzmanından kalp kriziyle ilgili hayat kurtaran uyarılar
Ahmet Nur Çebi Hasan Arat'ı nasıl şaşkına çevirdi? Kulübe girer girmez gördükleri karşısında şoke oldu Spor
Ahmet Nur Çebi Hasan Arat'ı nasıl şaşkına çevirdi? Kulübe girer girmez gördükleri karşısında şoke oldu
Çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Sabah başlıyor... Gündem
Çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Sabah başlıyor...
Bilim insanları Diyabet hastaları için mucize içeceği buldu Sağlık
Bilim insanları Diyabet hastaları için mucize içeceği buldu
Almanya'da 60 milyon euroluk captagon ele geçirildi Dünya
Almanya'da 60 milyon euroluk captagon ele geçirildi