Gazze'nin kuzeyinde BM'ye ait bir okula İsrail saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okulu bombaladı.

KAYNAK: AA
Gazze'nin kuzeyinde BM'ye ait bir okula İsrail saldırısı

Görgü tanıklarının ifadesine ve sosyal medyada yer alan görüntülere göre, İsrail ordusu, yerinden edilmiş yüzlerce kişinin olduğu, BM'ye ait bir okulu hedef aldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, okulun bahçesinde kan izleri olduğu ve saldırı sonrasında da hedef alınan binada yangın çıktığı görüldü.

Bir diğer videoda ise bir Filistinli, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

İsrail ordusu, günlerdir Cibaliya Mülteci Kampı'na, karadan ve havadan saldırılarını yoğunlaştırırken, Filistin direniş güçleriyle de sahada çatışmaya devam ediyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından dün yapılan açıklamada, Cibaliya'da 13 İsrail askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.

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