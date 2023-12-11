Filistin’de ilk Yahudi devleti kurma fikrini ilk kim ortaya attı

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdürüyor. İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 177 Filistinli öldü.

YAHUDİ DEVLETİ FİKRİNİ İLK KİM ORTAYA ATTI?

Peki, İsrail’in hukuk tanımadan, çoluk çocuk, kadın sivil demeden katliam yaptığı Filistin’de ilk Yahudi devleti fikri kim ortaya atmıştı. Filistin’de ilk Yahudi devleti fikri, 1799 yılında Fransız General Napolyon Bonaparte tarafından ortaya atıldı.

FİLİSTİN OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN PARÇASIYDI

Ancak bu fikir, 1897’de İsviçre’de toplanan Birinci Siyonizm Kongresi’nde daha somut bir şekilde gündeme geldi. Kongrede, gazeteci Theodor Herzl’in yazdığı “Yahudi Devleti” adlı kitaptaki fikirler tartışıldı ve Filistin’de bir Yahudi vatanı kurulması için Dünya Siyonizm Teşkilatı kuruldu. Bu amaçla, 1897’den itibaren Filistin’e Yahudi göçmenler gelmeye başladı. O zamanlar Filistin, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçasıydı.

‘BALFOUR DEKLARASYONU’ MEKTUBU

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın yenilmesiyle, Filistin İngiltere’nin manda yönetimine girdi. İngiltere, 1917’de ‘Balfour Deklarasyonu’ adı verilen bir mektupla, Filistin’de Yahudiler için bir vatan kurulmasını desteklediğini açıkladı.

BM İKİYE BÖLEN BİR PLAN ÖNERDİ

Bu durum, Filistin’deki Araplar ile Yahudiler arasında çatışmalara yol açtı. 1947’de Birleşmiş Milletler, Filistin’i Yahudi ve Arap devletleri olarak ikiye bölen bir plan önerdi. Plan, Yahudi liderler tarafından kabul edildi, ancak Arap liderler reddetti.

1948’DE İSRAİL DEVLETİ KURULUŞUNU İLAN ETTİ

1948’de, İngiltere’nin bölgeyi terk etmesinin ardından, Yahudi liderliği İsrail Devleti’nin kuruluşunu ilan etti. Bu, 2 bin yıldır kurulan ilk Yahudi devletiydi. Filistinliler ise bu günü “El Nakba” yani “Felaket” olarak anıyor.

İSRAİL’İN SINIRLARI GENİŞLEDİ

İsrail’in kuruluşu, bölgede pek çok savaşa ve çatışmaya neden oldu. İsrail, sınırlarını genişletirken, Filistinliler kendi devletlerini kurma mücadelesi verdi. İsrail ile Filistinliler arasında barış görüşmeleri yapıldı, ancak sorun tam olarak çözülemedi. Bugün hala, Filistin’de bir Yahudi devleti fikri, hem bölgede hem de dünyada tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 177 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 91 askeri öldü. Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahının sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 93 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.