Gazze'ye "anne" eli

Bolu’da bir araya gelen kadınlar, pazar alanında Gazze'ye destek standı açarak, çorba, pilav, helva ve fındık gibi ürünlerini sattı. Elde edilen gelirler savaş mağduru ailelere gönderilecek.

KAYNAK: İHA
Gazze'ye "anne" eli


Bolu Mudurnu'da bir araya gelen 6 kadın, İsrail-Filistin savaşında mağdur olan Filistinli ailelere destek için pazar alanında stant açtı. Evlerinde hazırladıkları pilav, helva ve çorba gibi ürünleri pazar alanına getiren kadınlar, burada satış yaptı.

"Çocuklara umut ol", "Gazze'ye umut ol" yazılı pankartlarını tezgaha asarak satış yapan kadınlar, elde edilen geliri savaş bölgesinde mağdur olan ailelere göndereceklerini belirtti.

Kadınların kampanyasına çok sayıda kişi de destek oldu. Pazar alanına gelen Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, kadınlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

"İSRAİL-FİLİSTİN ARASINDA KORKUNÇ BİR SAVAŞ VAR"

Pazar alanında ailesine destek veren ortaokul öğrencisi Elif Sedef Şahin, "İsrail-Filistin arasında korkunç bir savaş var. İsrail acımasızca Filistin’deki çocuklara, ailelere çok kötü şeyler yapıyor. Bizde bunun için bir yardım kampanyası başlattık. Mudurnulu annelerden, Filistinli annelere yardım kampanyası. Kampanyaya destek için herkesi Mudurnu’ya bekliyoruz. Pazara tezgah açtık, çorba, pilav, helva, fındık gibi ürünleri satıyoruz" dedi.

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