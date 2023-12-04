Gece boyunca deliksiz uyku için melek otunu böyle kullanın

Uykudan önce içilen melek otu çayının daha rahat bir uykuya hazırlaması bakımından dikkat çekti.

Erkavim Yıldırım KAYNAK: Haber Merkezi
Gece boyunca deliksiz uyku için melek otunu böyle kullanın

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Uykudan önce içilen melek otu çayı sizi daha rahat bir uykuya hazırlar. Kesintisiz ve verimli bir uyku için melek otu çayı önerildi.

MELEK OTU NEDİR?

Melek otu; beyaz çiçekli ve hoş kokulu çiçeklerden biridir. Geçmişte inanılan bu durum, günümüzde hala Amerika’da kırsal kesimler tarafından devam etmektedir.

MELEK OTU FAYDALARI NELERDİR?

-Melek otu, hem güzel kokulu hem de faydalı bir bitkidir. Çay olarak demlediğinizde, mide ve sindirim sorunlarınıza iyi gelir.

-Ayrıca, stres ve gerginliği azaltarak, ruh halinizi iyileştirir.

-Enerji verici ve afrodizyak etkisi de vardır. Regl sancılarını, ishal sorununu, yara ve romatizma ağrılarını hafifletir.

-Çin tıbbında kadın ginsengi olarak bilinir ve kadın sağlığına çok faydalıdır.

-Kan sulandırıcı, antioksidan, tansiyon düşürücü, uyku düzenleyici, saç ve cilt bakımı, idrar yolu enfeksiyonu, anne sütü artırıcı ve soğuk algınlığına karşı etkili bir bitkidir.

MELEK OTU NASIL KULLANILIR?

Melek otu yağı, sadece dışarıdan uygulanmalıdır. Ağızdan alınması sakıncalıdır. Deriye sürüldüğünde sağlıklı etkilerini gösterir. Masaj veya krem şeklinde kullanabilirsiniz.

Yaralı, ağrılı veya sancılı bölgelere pamukla sürerek rahatlatabilirsiniz.

Hamile kadınlar melek otu kullanmamalıdır. Melek otu, kasılmalara ve düşüğe yol açabilir.

Melek otu, ölçülü kullanılmalıdır. Fazla ve sürekli kullanımı, kan basıncını ve solunum sorunlarını artırabilir.

Günde 3 ila 9 gram arası kullanılması tavsiye edilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmanız daha iyidir.

Kalp krizi riski olanlar melek otu çayından uzak durmalıdır.

Melek otu kökü, çiğ olarak yenmemelidir. Zehirlenmeye neden olabilir.

Diyabet hastaları, melek otunun kan şekerini yükselttiğini unutmamalıdır. Melek otu kullanmaları uygun değildir.

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