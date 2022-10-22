Benzin ve motorine gizli zam

Doların önlenemez yükselişi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıtılmaya devam ediyor. Sektör temsilcileri benzin ve motorine 3 kuruşluk gizli zam yapıldığını ifşa etti.

Yılbaşından bu yana n akaryakıt istasyon ve bayileri kar marjlarının azaldığını her fırsatta dile getiriyorlardı. Sektör temsilcileri saat 24.01 itibarıyla 3 kuruşluk gizli zammın benzin ve motorinde pompa fiyatlarına yansıtıldığını ifade etti.

Motorin İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 26.40, Avrupa Yakası'nda 26.38, Ankara'da 26.50, İzmir'de ise 26.53 TL'den depolara dolduruluyor.

Benzin ise İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 20.65, Avrupa Yakası'nda 20.64, Ankara'da 20.79, İzmir'de ise 20.79 TL'den satılıyor.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.