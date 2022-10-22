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Benzin ve motorine gizli zam

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardı arkası kesilmiyor. Benzin ve motorin fiyatlarına dün gece yapılan gizli zam ifşa oldu. Benzin ve motorin fiyatına 3 kuruş gizli zam yapıldı.   

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 10:36
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Olan vatandaşa oluyor. Benzin ve motorine gizli zam

Benzin ve motorine gizli zam
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Doların önlenemez yükselişi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıtılmaya devam ediyor. Sektör temsilcileri benzin ve motorine 3 kuruşluk gizli zam yapıldığını ifşa etti. 

Yılbaşından bu yana n akaryakıt istasyon ve bayileri kar marjlarının azaldığını her fırsatta dile getiriyorlardı. Sektör temsilcileri saat 24.01 itibarıyla 3 kuruşluk gizli zammın benzin ve motorinde pompa fiyatlarına yansıtıldığını ifade etti.

Motorin İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 26.40, Avrupa Yakası'nda 26.38, Ankara'da 26.50, İzmir'de ise 26.53 TL'den depolara dolduruluyor.

Benzin ise İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 20.65, Avrupa Yakası'nda 20.64, Ankara'da 20.79, İzmir'de ise 20.79 TL'den satılıyor.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.

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Nuri
22.10.2022 10:45
İki hafta önce depomu 600TL ye doldurdum ve bugün aynı depoyu 710 TL ye doldudum. Allahtan korkun be! Benim maaşım arttımı ki bu kadar zam yapıyorsunuz.  
 
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