Motorine bu gece yarısı komik indirim geliyor

Geçen ayın 12'sinde İstanbul'da motorin 28 lira 50 kuruşa, benzin ise 20 lira 60 kuruşa depolara dolduruluyordu. Bu durum dizel araç sahiplerinin büyük tepkisine neden olmuştu. Sürücüler "Aynı akaryakıttan hem benzin hem de motorin üretiliyor. Yılbaşında motorinin litre fiyatı 11.43 TL, benzin ise 12.29 liraydı. Yani motorin benzinden daha ucuzdu, Şimdi aralarındaki fark 8 TL. Bu büyük ayıp" diyerek tepki göstermişlerdi.

Bu durumu her fırsatta dile getiren dizel araç sahiplerinin tepkisi karşılık buldu. Bu gece yarısından sonra saat 24.01'den itibaren motorine son dakika değişikliği olmazsa 1 lira 56 kuruş indirimcik yapılacak.

İndiriminin uygulanması halinde motorinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 24 lira 82 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 24 lira 84 kuruşa düşecek. Depolar Ankara'da 24 lira 95 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 98 kuruşa dolacak.

Benzinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 22 lira 68 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 22 lira 69 kuruşa, Ankara'da 22 lira 83 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 84 kuruşa satılıyor.

Bu indirimle birlikte benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı 1 lira 50 civarına inecek.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.