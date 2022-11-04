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Otogaz ve benzine zam. 2 gün önce de 71 kuruşluk zam yapılmıştı

Hükümetin bütçe açığını kapatmak için can simidi gibi yapıştığı akaryakıta yine zam geldi. 2 gün önce fiyatı 71 kuruş artan benzine bugün de 1 lira 31 kuruş daha zam yapıldı. Zam motorini yine pas geçerken, otogazın fiyatı da 49 kuruşluk arttı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 11:37
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2 gün önce de 71 kuruşluk zam yapılmıştı. Otogaz ve benzine zam

Otogaz ve benzine zam. 2 gün önce de 71 kuruşluk zam yapılmıştı
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Hükümetin bütçe açığını kapatmanın kolay yolu olarak gördügü tütün, alkol ve akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.

2 gün önce fiyatı 71 kuruş artan benzine bugün de 1 lira 31 kuruş daha zam yapıldı. 2 gün içinde fiyatı 2.02 kuruş artan benzin zammına tepki gösteren araç sahipleri "Yeter artık önce motorin şimdi de benzine seri zam dönemi başlatıldı. Son 2 zam motorini pas geçerken benzine zam üstüne zam yapıldı. Bu gidişle benzin ve motorinin fiyatı 30 TL'yi rahat geçer. Bizler inek gibi sağılmaya alıştık. Seçimden önce göz boyamak için yapılacak indirime de kanmayız" yorumunu yaptılar. 

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda da 22 lira 69 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 22 lira 68 kuruşa, Ankara'da 22 lira 83 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 84 kuruşa çıktı.

LPG'nin litresi ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 10 lira 54 kuruşa,  Avrupa Yakası'nda 10 lira 80 kuruşa, Ankara'da 10 lira 79 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 54 kuruşa yükseldi. 

Motorinin litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda da 26 lira 40 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 26 lira 38 kuruşa, Ankara'da 26 lira 51 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 54 kuruşa çıktı.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.

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