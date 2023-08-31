Gece yatmadan önce yaparsanız 5 kat fazla kilo verdiriyor. Uyurken yağları cayır cayır yakıyor

Gece yapmadan önce odanın serin tutulmasının kilo vermeye yaradığının ortaya çıkması dikkat çekti.

Gece yatmadan önce yaparsanız 5 kat fazla kilo verdiriyor. Uyurken yağları cayır cayır yakıyor

İnsanların korkulu rüyası olan kilolara çözüm önerileri gelmeye devam ediyor. Kilolara getirilen doğal çözüm önerileri ise dikkat çekiyor.

Gece yapmadan önce odanın serin tutulmasının kilo vermeye yaradığının ortaya çıktı.

Ulusal Sağlık Enstitülerine göre; Serin bir odada uyumak metabolizmanızı hızlandırabilir ve ısı üretmek için kalori yakan kahverengi yağı harekete geçirebilir. Bu yüzden termostatı kısın ve siz dinlenirken vücudunuzun işi yapmasına izin verin.

“KİLO VERMEYE YARDIMCI OLABİLİR”

Best, “Serin bir ortamda uyuduğumuzda vücudumuz çekirdek sıcaklığını korumak için daha çok çalışır, bu da yakılan kalori sayısında artışa yol açabilir. Ayrıca, serin bir odada uyumak uyku kalitemizi artırabilir ve bu da kilo vermeye yardımcı olabilir. Yetersiz uyku, kilo alımına yol açabilen hormonal dengesizliklerle ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, serin bir uyku ortamı vücudun üretimini artırabilir.” sözlerini kullandı.

Serin bir odada uyumak küçük bir değişiklik gibi görünse de uyurken yağ kaybını arttırmanın etkili bir yolu olabilir.

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