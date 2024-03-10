Geçen yıl 423 bin ton hurda lastik ekonomiye kazandırıldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan bilgiye göre, araçtan sökülen orijinal veya kaplanmış, araç üzerinde lastik olarak kullanılamayacak halde olan ve üretim sırasında ortaya çıkan ıskarta lastikler, ömrünü tamamlamış lastik olarak tanımlanıyor.

Sıfır atık yaklaşımı ve döngüsel ekonomi prensibi kapsamında atıkların çevre ile uyumlu yönetiminin sağlanması için ömrünü tamamlamış lastikler ülke çapında yetkili taşıyıcılar vasıtasıyla toplanıyor ve Bakanlığın çevre lisansına sahip tesislerinde geri dönüşümü sağlanıyor.

Bu çalışmalar kapsamında Türkiye'de 2023’te 423 bin ton lastik toplanarak, lisanslı tesislerde ekonomiye yeniden kazandırıldı.

Hurda lastikler geri dönüşümle ham madde oluyor

Hurda lastiklerin geri dönüşümünde fiziksel kırma yöntemi-granülasyon veya piroliz yöntemi en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

Granülasyon yöntemi ile hurda lastiklerden kauçuk granül, çelik tel ve tekstil parçacıkları elde ediliyor. Bu kauçuk granüller birçok alanda ham madde olarak yeniden kullanılıyor.

Ayrıca, iş makinesi lastiği, konveyör bant, ayakkabı altlığı gibi ürünlerin imalatında ve içerisine renk katılarak kilitli parke taşları, yürüyüş yolları, rekreasyon alanlarında da değerlendiriliyor.