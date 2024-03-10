Uzmanlar kredi derecelendirme kuruluşlarından not artırımı beklentisinde

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e revize etti.

Fitch’ten gelen bu revize, yurtiçi tarafta pozitif karşılandı. Fithc’in bu kararı sonrası uzmanlar, diğer kredi derecelendirme kuruluşlarında da böyle pozitif bir değerlendirme öngörmeye başladı.

Bu uzman isimlerin arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu yer aldı. Uzmanlar Fitch’in bu kararının pozitif bir gelişme olduğu konusunda hem fikir olduklarını dile getirdi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, yaptığı değerlendirmede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yeni ekonomi yönetimi ile başlayan sürecin sonuçlarını vermeye başladığını söyledi.

Orta Vadeli Program ile ekonomiye ilişkin yol haritasının çıkarılmış olmasının piyasalara pozitif bir hava kattığını vurgulayan Şener, enflasyonla mücadelede bir yol haritasının oluşturulması, politika faizinin beklenen enflasyona yakın bir düzeyde yüzde 8,5‘ten yüzde 45 seviyelerine çekilmesi ve 2023’te yüzde 4,5'lik büyüme rakamının yakalanmış olmasının Türkiye’ye dönük uluslararası bakış açısını da farklılaştırmaya başladığını dile getirdi.

Şener, ''Enflasyonda temmuz ayından itibaren beklendiği gibi önemli düşüşler yaşanması, makro ihtiyati tedbirler ve yapısal reformlara ağırlık verilmesi durumunda yıl sonuna doğru diğer derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye’ye ilişkin not artırımlarına gitmesi sürpriz olmayacaktır.'' Dedi.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da Fitch'in kredi notunu yükseltmesinin pozitif bir durum olduğunu vurguladı.

Kredi notunun yükseltilmesinin, görünümün ''durağandan'' ''pozitife'' çıkarılmasıyla birlikte gerçekleşmesinin daha olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Aslanoğlu, bu gelişmelerde iki noktanın önemli etkide bulunduğunu dile getirdi.