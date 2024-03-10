Mobilya sektörü 2024'e hızlı giriş yaptı

Modoko’nun yaptığı açıklamaya göre, mobilya sektörü, 2023 yılını 4,6 milyar dolar ihracatla geride bıraktı.

2024 yılı için minimum 5 milyar dolar ihracat hedefi olan sektör, yıla hızlı bir giriş yaptı. Sektör, ocak-şubat döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ihracatını yüzde 4,8 yükselterek 706,2 milyar dolarlık bir ihracata imza attı.

"Mobilya sektörümüz 2024'ün ilk 2 ayını başarıyla tamamlandı"

Çalışkan’ın yaptığı değerlendirmede, mobilya sektörünün şubatta geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,56 ihracat artışı kaydederek 366,1 milyon dolar ihracat yaptığını aktardı.

Çalışkan, "200 ülkeye ihracat gerçekleştiren mobilya sektörümüz 2024'ün ilk 2 ayını başarıyla tamamlandı. En çok Irak'a, Almanya'ya, ABD'ye, Fransa'ya ve Romanya'ya ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızı Irak'ta yüzde 58,77, ABD'de de yüzde 23,56 ile dikkat çekici bir büyüme yakaladık. ABD, üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir pazar. Katma değerli ihracatta kilogram başına 4 doların üzerinde ihracata imza atıyoruz. ABD'ye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmek kısa vadede mümkün." İfadelerine yer verdi.

Yatırımlar açısından artan maliyetler karşısında üreticilerin "bekle, gör, ona göre hareket geç" bakış açısında olduklarını dile getiren Çalışkan, mobilya sektöründeki ölçek sorununa da vurgu yaptı.