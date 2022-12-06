Geçen yıl ''Erdoğan'ın yanındayız'' diyen Vali BİM'e ödül verdi

Geçen yıl AKP’lilerin #ErdoğanınYanındayız başlığıyla başlattığı kampanyaya destek vermesiyle gündem olan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bu kez BİM tartışmalarıyla gündeme geldi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda, özel gereksinimli bireylere en çok istihdam sağlayan firmalara plaket verildi. Plaket verilen firmaların arasında son günlerde yaşanan tartışmalarda adı anılan BİM de yer aldı.

BİM İcra Kurulu Üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç'ın 30 Kasım'da PLAT 7. Private Label Zirvesi’ndeki konuşmasında kullandığı ifadeler ile tartışma yaratmıştı. Aykaç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den özür dileyerek Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı’ndan istifa etmişti.

BİM İcra Kurulu Üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç, 30 Kasım'da PLAT 7. Private Label Zirvesi’ndeki konuşmasında yaptığı açıklamalar tartışma yaratmıştı. Aykaç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den özür dileyerek Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı’ndan istifa etmişti.

Bu tartışmalar devam ederken; bugün Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü ortaklığında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ‘İstihdamda Ben De Varım’ sloganıyla Kocaeli Kongre Merkezi’nde bir program düzenlendi. Programda Kocaeli’de özel gereksinimli bireylere en çok istihdam sağlayan 41 firmaya plaket verildi. Plaket verilen firmalar arasında BİM de yer aldı.