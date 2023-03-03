Gecesefası bitkisi ağız sağlığına iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Gecesefası bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Gecesefası diğer ismiyle Aynısefa bitkisinin ağız sağlığından birçok şeye faydaları ifade edildi.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI NEDİR?

Ağız besinlerin sindirim sistemine giriş kapısıdır. Ağız ve dişlerin sağlığındaki bozukluklar öncesinde sindirim sistemini daha sonrasında tüm vücudu etkileyebilmektedir. Ağız ve diş sağlığı nedir sorusu sorulduğunda bütün bir sistemi düşünmemizin etkisi büyük oluyor. Sindirim sisteminin ilk basamağı olan ağızda besinler dişler tarafından öğütülür, küçük parçalara ufalanır, tükürüğün içerisindeki enzimlerle kimyasal olarak da çözülür. Dişlerimizi besin öğütme dışında konuşmadaki seslerin çıkarımı, estetik görünüm üzerinde de etkileri mevcuttur.

GECESEFASI BİTKİSİ NEDİR?

Bileşikgillerden çiçekleri güzel, sarı renkli bir bitkidir. Ana vatanı Akdeniz kıyıları ve Avrupa olarak bilinse de aynısefa bitkisi her coğrafyada yetişebilen, turuncu çiçekli bir bitkidir.