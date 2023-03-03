Gecesefası bitkisi iltihaplanmalara iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Gecesefası bitkisinin faydaları dikkat çekti. Aynısefa bitkisinin iltihaplanmalara iyi geldiğinin altı çizildi.
GECESEFASI BİTKİSİNİN FAYDALARI
-Hemoroit Ve Mide Ülseri için Faydalıdır
-Ağız Sağlığına Destektir
-Boğaz Ağrısını Rahatlatır
-Ateşi Düşürmeye Yardımcıdır
-Karaciğeri Temizler
-Bağışıklık Sistemini Güçlendirir
-İdrar söktürür.
-Terletir. İştah arttırır.
-Nikris ve sıracada da faydalıdır.
-Sindirime yardımcı olur
- Kanserlerle savaşır
-Cilt sağlığını destekler
- İltihaplanmalara iyi gelir
- Krampları Sakinleştirir
GECESEFASI BİTKİSİ NEDİR?
Bileşikgillerden çiçekleri güzel, sarı renkli bir bitkidir. Ana vatanı Akdeniz kıyıları ve Avrupa olarak bilinse de aynısefa bitkisi her coğrafyada yetişebilen, turuncu çiçekli bir bitkidir.