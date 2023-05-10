Gedson Fernandes ayrılıyor mu? Beşiktaşlı taraftarları üzecek haber

Beşiktaş'ta sezonun en başarılı futbolcuları arasında yer alan, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından yıldızı daha da parlayan Gedson Fernandes'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Gedson Fernandes için son maçlara İspanyol devi Atletico Madrid'in gözlemciler gönderdiği, verilen raporlar doğrultusunda da teknik direktör Diego Simeone'nin "Mutlaka alınmalı" diye yönetimden istekte bulunduğu ileri sürüldü.

Daha önce İtalyan kulüplerinin de ilgisinin olduğu Fernandes'in Atletico Madrid'in teklifine sıcak baktığı da iddia edildi.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Gedson Fernandes’e resmi teklif yok. 20 milyon Euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha kalmasını istiyoruz. Bonservis gelirinin yarısı Benfica’da. O nedenle 20, 25 milyon Euro altı bizim için yeterli değil" ifadelerini kullanmıştı.

İspanyol basınında yer alan habere göre Atletico Madrid'in kısa süre içinde resmi olarak girişimlere başladığı da bildirildi.