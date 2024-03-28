'Gel lan buraya' dedi kurşun yağdırdı

İzmit’te meydana gelen bir olayda, bir kişinin kayınbiraderini sokak ortasında silahla vurduğu anlar kameralara yansıdı. Videoda, adamın “gel lan buraya” diye bağırarak kayınbiraderini kovaladığı ve ardından ateş ettiği duyuluyor.

Saldırı 28 Haziran Mahallesi’nde bulunan Eski İstanbul Caddesi’nde gece saat 02.00 civarında gerçekleşti. A.Y. isimli şahıs ile kayınbiraderi F.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine A.Y., F.D.'ye silahla ateş etti.

Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bildirim üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. F.D., polis tarafından gözaltına alınırken, A.Y. ise elinden yaralandı.

Olay yeri inceleme ekipleri, caddede yaptıkları incelemede iki adet mermi kovanı buldu. Ayrıca, park halindeki bir araçta da hasar tespit edildi.

Bu arada, olayla ilgili korkunç bir video ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, A.Y.'nin kayınbiraderini “gel lan buraya” diyerek kovaladığı ve silahla ateş ettiği işitiliyor.

Olay sırasında, çevredekilerin “ne olur yapma” diye bağırarak müdahale etmeye çalıştıkları da duyuluyor.