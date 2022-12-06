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Güney Kore elenince Federasyon Başkanı'na öyle bir şey dedi ki

Katar'daki Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'ya 4-1 yenilen Güney Kore'nin Portekizli teknik direktörü Paulo Bento'nun, federasyon başkanına yazdığı not ilgi çekti.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 12:17
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Geleceği düşünmek zorundayız diye istifa etti

Güney Kore elenince Federasyon Başkanı'na öyle bir şey dedi ki
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2018 yılından bu yana Güney Kore'yi çalıştıran 53 yaşındaki Bento, Portekiz, Gana ve Uruguay'ın bulunduğu gruptan takımını ikinci olarak çıkarmayı başardı.

Brezilya karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından futbolcularına ve federasyon başkanına ayrılık kararını bildiren Bento, "Eylül ayında aldığım bir karardı ve bu kesinleşti. Yaptıkları her şey için teşekkür ediyorum.

Şu andan itibaren geleceği düşünmek zorundayız." diye konuştu.

Portekizli çalıştırıcı, Güney Kore ile çıktığı 57 maçın 35'inden galibiyetle ayrıldı.

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