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Brezilya rahat turladı

Dünya Kupası'nda Brezilya ile Güney Kore mücadele etti.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 23:55
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Dünya Kupası'nda Brezilya Güney Kore'yi yenerek çeyrek finale yükseldi

Brezilya rahat turladı
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Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Güney Kore karşılaştı.

Sambacılar, mücadeleyi 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Brezilya'nın gollerini 7.'de Vinicius Jr, 13'de penaltıdan Neymar, 29'da Richarlison ve 36'da Lucas Paqueta atarken, Güney Kore'nin tek golünü 76'da P.Seung Ho kaydetti.

Brezilya böylece Çeyrek finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.

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