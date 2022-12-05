Brezilya rahat turladı

Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Güney Kore karşılaştı.
Sambacılar, mücadeleyi 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Brezilya'nın gollerini 7.'de Vinicius Jr, 13'de penaltıdan Neymar, 29'da Richarlison ve 36'da Lucas Paqueta atarken, Güney Kore'nin tek golünü 76'da P.Seung Ho kaydetti.
Brezilya böylece Çeyrek finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.
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