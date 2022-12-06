Neymar'ın bütün gece ağladığı ortaya çıktı

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Brezilya'da sakatlığı geçen yıldız oyuncu Neymar, iki maç aradan sonra takımdaki yerini aldı. Teknik direktör Tite, Neymar'ı Güney Kore karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

Sambacıların Dünya Kupası'nda Sırbistan ile oynadığı gruptaki ilk maçta sakatlanan Neymar, İsviçre ve Kamerun karşılaşmalarında forma giyememişti.

Yıldız futbolcu Güney Kore maçı sonrası yaşadıklarını anlattı:

"Çok korktum. Bütün gece ağladım. Yaşadıklarımı ailem biliyor. Ama sonunda her şey yoluna girdi. Fizyoterapi için gösterdiğimiz çabaya değdi."

Covid-19 nedeniyle solunum rahatsızlığı yaşayan Pele hakkında da konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Pele'nin yaşadıklarıyla ilgili konuşmak zor. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Umarız pankart ve galibiyetle kendisini biraz daha rahat hissettirmişizdir." dedi.

Katar 2022'deki ilk golünü atan Neymar, Pele ve Ronaldo'dan sonra 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan 3. Brezilyalı olarak tarihe geçti.

Neymar ayrıca, 77 golle Brezilya Milli Takım tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Pele ile arasındaki gol farkını da 1'e indirdi. Yıldız oyuncu, milli takım formasıyla 76 gole ulaştı.

Brezilya, Cuma günü Hırvatistan ile çeyrek final maçında karşılaşacak.