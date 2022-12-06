6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Neymar'ın bütün gece ağladığı ortaya çıktı

Neymar'ın bütün gece ağladığı ortaya çıktı

Brezilya, 2022 Dünya Kupası'da çeyrek finalde. Sambacılar'da Güney Kore maçıyla sahalara dönen Neymar, sakatlık sürecinde yaşadıklarını duygusal anlar yaşayarak aktardı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 11:37
Takip Et

İsviçre ve Kamerun maçlarında oynamayan Neymar üzüntüden ağlamış

Neymar'ın bütün gece ağladığı ortaya çıktı
+
Aa
-

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Brezilya'da sakatlığı geçen yıldız oyuncu Neymar, iki maç aradan sonra takımdaki yerini aldı. Teknik direktör Tite, Neymar'ı Güney Kore karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

Sambacıların Dünya Kupası'nda Sırbistan ile oynadığı gruptaki ilk maçta sakatlanan Neymar, İsviçre ve Kamerun karşılaşmalarında forma giyememişti.

Yıldız futbolcu Güney Kore maçı sonrası yaşadıklarını anlattı:

"Çok korktum. Bütün gece ağladım. Yaşadıklarımı ailem biliyor. Ama sonunda her şey yoluna girdi. Fizyoterapi için gösterdiğimiz çabaya değdi."

Covid-19 nedeniyle solunum rahatsızlığı yaşayan Pele hakkında da konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Pele'nin yaşadıklarıyla ilgili konuşmak zor. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Umarız pankart ve galibiyetle kendisini biraz daha rahat hissettirmişizdir." dedi.

Katar 2022'deki ilk golünü atan Neymar, Pele ve Ronaldo'dan sonra 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan 3. Brezilyalı olarak tarihe geçti.

Neymar ayrıca, 77 golle Brezilya Milli Takım tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Pele ile arasındaki gol farkını da 1'e indirdi. Yıldız oyuncu, milli takım formasıyla 76 gole ulaştı.

Brezilya, Cuma günü Hırvatistan ile çeyrek final maçında karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
2
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
3
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
4
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
5
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
6
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
7
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿Uykuda bunu yapmayın sırlarınızı ortaya çıkarmayın
﻿Uykuda bunu yapmayın sırlarınızı ortaya çıkarmayın
﻿Uykuda bunu yapmayın sırlarınızı ortaya çıkarmayın
﻿Ankara Akyurt SYDV geçici işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV geçici işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV geçici işçi alacak
﻿İETT şoförünün darbedilmesi olayında yeni gelişme!
﻿İETT şoförünün darbedilmesi olayında yeni gelişme!
﻿İETT şoförünün darbedilmesi olayında yeni gelişme!
﻿50 TL’de şaşırtan basım hatası
﻿50 TL’de şaşırtan basım hatası
﻿50 TL’de şaşırtan basım hatası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.