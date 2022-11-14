Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı

ANKA'nın haberine göre, Çanakkale’de yaşayan ve CHP üyesi olduğunu söyleyen Feridun Topal isimli vatandaş, e-Devlet uygulamasından siyasi parti üyeliğini sorgulayınca 2019 yılında AKP üyesi yapıldığını öğrendi.

Feridun Topal’ın AKP üyesi olduğunu öğrendiği anlar, çevresindeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Topal, kameraya cüzdanındaki CHP üyelik kartını gösterdi.

“BİRİSİ LÜTFEN BU SKANDALI BİZE AÇIKLASIN”

Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer, Feridun Topal’ın AK Parti üyesi yapıldığını öğrendiği anlara ilişkin görüntüyü bugün sosyal medya hesabında yayınladı.

Özsüer, “Bir üye skandalı daha. Bu kez başrolde AKP Çanakkale teşkilatı var. ‘Uzun yıllardır CHP üyesiyim ben’ diyen, hatta CHP üye kartı bulunan Feridun Topal adlı vatandaşımız, 2019 yılından beri AKP üyesi çıktı. AKP Çanakkale teşkilatından birisi lütfen bu skandalı bize açıklasın.” dedi.