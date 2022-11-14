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E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı

Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını sağlayan e-Devlet uygulamasına yeni hizmetler eklenmeye devam ediyor. Son olarak Adalet Bakanlığı yeni bir hizmetin daha kullanıma açıldığını açıkladı...

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 18:20
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Adalet Bakanı açıkladı. E-Devlet'te yeni hizmet

E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
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E – Devlet üzerinden ulaşılabilinen, Adalet Bakanlığı'nın 'Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi'nde bugünden itibaren Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dillerinde de yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil belgesi alınabilecek.

İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilen sabıka kayıtları, uygulama alanının genişletilmesiyle İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde de verilmesi sağlandı.

Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilerek yenilenen Yeni Adli Sicil Bilişim Sistemi (ASBS) ile 20 Kasım itibarıyla sabıka kaydının alınabileceği dil sayısı Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca ve Arnavutça da eklenerek 18 çıkarılmış, ardından da bu dillere Arapça eklenmişti.

Vatandaşlar bugünden itibaren Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dillerinde de yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil belgesi alabilme imkanına kavuştu.

ADALET BAKANI AÇIKLADI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"19 yabancı dilde verilen tercüme edilmiş adli sicil kaydı uygulamasına 9 dil daha ekledik. Özellikle Türk dünyası açısından büyük önem taşıyan Kazakça, Kırgızca, Türkmence dillerinde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilebilecek. Pazartesi günü itibarıyla 28 dilde adli sicil belgesi alınabilecek. Vatandaşımız talep ettikçe, biz talepleri karşılamaya, ihtiyaç neyse onu temin etmeye devam edeceğiz."

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Yalçın Türk
14.11.2022 18:29
boş işler bunlar, biz Türkçe yaygınlaşsın isterken E-devlette Türkçeye olan ihtiyacı azaltmaya çalışıyorlar..  
 
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