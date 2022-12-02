2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

'Castorone' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Bahama Adaları bayraklı 373 metre uzunluğunda 'Castorone' isimli boru döşeme gemisi, Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek üzere Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 17:11
Takip Et

Boru döşeme gemisi Rodos Adasına gitmek üzere Çanakkale Boğazından geçti

'Castorone' Çanakkale Boğazı’ndan geçti
+
Aa
-

Zonguldak’ın Filyos Limanı’ndan Yunanistan’ın Rodos Adası’na seyir halinde olan Bahama Adaları bayraklı 373 metre uzunluğundaki 'Castorone' isimli gemi, saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen dev gemi Yunanistan’ın Rodos Adası’na gitmek üzere Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Çanakkale Boğazı, gemi geçişi nedeniyle Ege’den Marmara’ya transit gemi geçişlerine kapatıldı.

CAN KURTARMA BOTLARI EŞLİK ETTİ

Derin sularda boru serim işlemi yapan gemiye boğazdan geçişi sırasında, Nene Hatun Acil Durum Müdahale gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘Kurtarma-3’, ‘Kurtarma-13’, ‘Kurtarma-15’, ‘KIYEM-1’ ve ‘KIYI EMNİYETİ-9’ isimli hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları eşlik etti. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
2
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
3
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
5
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
6
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
7
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.