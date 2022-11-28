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e-Devlet çöktü. Sisteme giriş yapılamıyor

Resmi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar e-Devlet'e giriş yapamadığını belirtmişti. Yeni bir güncellemeyle sitenin düzeldiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 11:29
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e-Devlet neden açılmıyor

e-Devlet çöktü. Sisteme giriş yapılamıyor
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e-Devlet Kapısı üstünden işlem yapmak isteyen vatandaşlar uygulamadan ya da internet sitesinden erişim sorunu yaşadığını belirtti.

Sisteme erişmeye çalışan vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirmek için uygulamaya giriş yapmak istediklerinde problemle karşılaştı.

Kullanıcılar TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldığında hata veren ekranla karşılaştı.

KISA BİR SÜRE İÇİN HİZMET VEREMİYORUZ

"Sistemimizde yapılan bakım ve güncelleme çalışması nedeni ile kısa bir süre için hizmet veremiyoruz. Lütfen birkaç dakika sonra yeniden deneyiniz. Bu kesinti ilgili bilgi almak için 160 numaralı e-Devlet Kapısı Çağrı Merkezini arayabilir veya sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edebilirsiniz."

SİSTEM AÇILDI

e-Devlet'te sistem sorununun çözüldüğü ortaya çıktı. Vatandaşlar şimdi resmi verilerine e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilir.

T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet Şifresiyle kimlik doğrulandıktan sonra sisteme başarılı bir şekilde giriş yapılabilinmektedir.

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