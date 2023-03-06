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Davutoğlu'ndan parti teşkilatlarına mesaj

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun parti teşkilatlarına mesaj gönderdi. Mesajda bugün yapılacak toplantıda cumhurbaşkanı adayı ve cumhurbaşkanı yardımcılarının ilan edileceğine yer verildi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 01:13
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu parti teşkilatlarına mesaj gönderdi

Davutoğlu'ndan parti teşkilatlarına mesaj
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti teşkilatlarına 6 Mart'ta gerçekleştirilen Millet İttifakı toplantısına ilişkin mesaj gönderdi.

Habertürk programcısı Kübra Par'ın aktardığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

Değerli başkanlarım, Millet İttifakı'nın liderleri, yarın (6 Mart) saat 14.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanacaklar. Saat 17.00'de ittifak üyelerinin huzurunda cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcıları ilan edilecektir.

Genel Başkanımızı yalnız bırakmamak için tüm başkanlarımızı ve üyelerimizi saat 17.00'de Saadet Partisi önünde bekliyoruz.

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