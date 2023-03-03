Altılı Masa toplantısının ardından liderlerden ilk açıklama: Ortak bir anlayışla mutabakata vardığımız...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere bir araya geldi.

Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.

Millet İttifakı, 6 Mart Pazartesi günü yeniden toplanma kararı aldı. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, "Nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere bir araya geleceğiz" denildi.

TOPLANTI SONRASI KARAMOLLAOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Millet İttifakı'nın toplantısı sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Ortak bir anlayışla mutabakata vardığımız değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU: ADAYIMIZ VE GEÇİŞ SÜRECİ YOL HARİTASI KONUSUNDA ORTAK ANLAYIŞA ULAŞTIK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karamollaoğlu'na teşekkür ederek "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak anlayışa ulaştık." yazdı.

Davutoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak anlayışa ulaştık. Bu süreci ilk günden bugüne büyük bir gayretle yürüten başta ev sahibimiz Sn. @T_Karamollaoglu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum."



BABACAN: ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise sosyal medya hesabından toplantıya ev sahipliği yapan Karamollaoğlu'na teşekkürlerini ileterek " Ülkemiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Babacan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Ülkemiz için hayırlı olsun. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın @T_Karamollaoglu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum."

UYSAL: ORTAK BİR İRADEYE SAHİBİZ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da "Aziz Memleketimizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı, "devlet" olma bilinci ve kazanmak inancı ile ortak bir iradeye sahibiz." dedi.