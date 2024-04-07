Gelecek zamların habercisi gibi açıklama. Avrupa'nın önde gelen kuruluşundan Türkiye raporu

Scope Ratings’in yerel seçim sonrası Türkiye için hazırladığı raporda, enflasyona dikkat çekerek fiyat artışlarını, Türkiye’nin kredi notu açısından önemli bir zayıflık olarak gösterdi.

Bununla beraber yüksek enflasyonunun seçim sonuçlarının temel belirleyicisi olduğu yorumunu yapan Scope Ratings analistleri, bu durumun para politikasındaki kısıtlayıcı duruşun devam etmesini destekleyebileceğini belirtti.

Scope Ratings’e göre TCMB’nin 2023’deki para politikası ekseni doğrultusunda enflasyonu hedeflemeye devam edeceği yönündeki görüş daha da güçlenmiş halde.

SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Scope Ratings değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını kabul etmesinin ülkenin kurumsal gücünü desteklediği üzerinde durulurken çıkan sonucun anayasa değişikliklerini de daha az olası kıldığına dikkat çekildi.

Demokratik sürecin aynı çizgide sürmesi halinde yatırımcı güveninin de artacağını ifade eden Scope Ratings analistleri, yüksek politika faizinden ötürü TL cinsi varlıkların artık yabancı yatırımcılar için daha cazip hale geldiğini ve mevcut koşulların daha fazla yatırımın önünü açabileceğini belirtiyor.

ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Scope Ratings, Türkiye’de sıkı para politikasının devam ettiği ihtimalinde enflasyonun bu yıl ortalama %60 civarında hareket edeceğini bir sonraki yıl ise %25 civarında olacağını öngörüyor.

Bununla beraber döviz kurunda volatilitenin ve ücret artışlarının enflasyon için baskı oluşturabileceği tahmin ediliyor.

Kredi Derecelendirme kuruluşu, 12 Ocak’ta Türkiye’nin görünümünü Negatif'ten Durağan'a güncellemişti.

Şirket, olumlu revizyona gerekçe olarak daha tutarlı ve bağımsız bir para politikasına doğru devam eden süreci işaret etmişti.