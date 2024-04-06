Mehmet Şimşek’in bayram sonrasında atacağı adımlar ortaya çıktı. İşte ajandadaki 4 madde

Kaynak: Ekonomim
Mehmet Şimşek’in bayram sonrasında atacağı adımlar ortaya çıktı. İşte ajandadaki 4 madde
Yerel seçimleri geride bırakan Türkiye’yi bayram tatilinden sonra yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. Bayram sonrası masaya gelmesi beklenen 5 düzenleme varken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ajandasında 4 kritik madde olduğu değerlendiriliyor.

Ramazan Bayramının ardından gözler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelecek düzenlemelere çevrildi. Bayram sonrası genel kurul, ekonomi gündemiyle yoğun mesai geçirecek.

Hükümetin ilk hedefinin tek haneli enflasyon olacağı değerlendirilirken, ilerleyen günlerde masaya 5 düzenleme gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu çerçevede yol haritasını çizdi.

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KALICI REFAH ARTIŞINI HEDEFLİYOR

Şimşek, kalıcı refah artışının olmazsa olmazını tek haneli enflasyon olarak belirlerken, 'İşçinin, emeklinin ve memurun ücretlerine yapılacak zamlarla alım gücü artsa bile bunun enflasyon karşısında erimesi nedeniyle refah artışı gerçekleşemez' düşüncesinin hakim olduğu Bakan Şimşek'in ajandasında 4 kritik madde yer alıyor.

İşte o maddeler:

- Temmuz ayında emekli ve memur zammı, aralık ayında da yeni asgari ücret belirlenecek.

- Enflasyonun beli sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla kırılacak ve artan alım gücü korunması sağlanacak. Böylece kalıcı refah artışının temellerinin atılması planlanıyor.

- Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişleyecek.

- Kamuda harcama kontrolü yaparak tasarruf ön planda yer alacak…

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MECLİSİN GÜNDEMİ DE YOĞUN

Ayrıca Meclis gündemine gelecek 5 düzenleme ise şu şekilde listelendi:

- Sona gelinen kripto para yasası Meclis'teki ilk yasal düzenlemelerden biri olacak.

- Masada olacak olan maddelerden birisi de Meclis'te enerji ve turist rehberliği alanlarında iki yasa teklifi olacak.

- Vergi istisnaları ve indirim oranları da masada yer alacak olan maddelerden birisi olacak.

- Yüzde 25 kira artışı sınırının kaldırılması da gündemde.

- Kayıtdışılıkla mücadele çerçevesinde bundan sonraki tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerine taşınması masada yer alıyor.

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