İkinci el otomobilde fiyatlar artacak. O tarihe dikkat

Türkiye genelinde otomotiv satışları martta 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 5,7 artışla 109 bin 828 adet oldu.

İkinci piyasasında durgunluk devam ederken ekonomist Muhammet Bayram, "Aracınızı satmak için doğru dönem değil ama eğer nakit paranız varsa ikinci el otomobil almak için doğru dönem. Arefe günü satışlar ciddi bir şekilde artacak!” dedi.

FİYATLAR HALA SABİT DÜZEYDE

Bayram, sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan yükselişin ikinci el fiyatlarına da yansıdığını belirterek geçen ay ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 2 ile 3 oranında artış gözlemlendiğini belirtti.

Bayram, etiket fiyatlarının artmış olmasına rağmen, düşük talep sebebiyle reel fiyatların halen sabit olduğunu söyledi.

İKİNCİ EL ARAÇ ALMAK İÇİN DOĞRU DÖNEM NE ZAMAN?

Vatandaşların bayram öncesi araç alımına yöneldiğini söyleyen Bayram, nakit paranız varsa ikinci el araba almak için doğru dönem olduğunu, alırken eğer kredi ile alacaksınız bu bir arabayı da bankaya alıyor olmanız anlamına geldiğini söyledi.

Bayram eğer nakit paranız daha fazlaysa cüzi bir kredi çekip bir araç alma noktasına gidilebilir, ya da peşin para ile alacaksanız ikinci el bir araç alınabileceğini söyledi.

PARA NASIL DAHA İYİ DEĞERLENDİRİLİR?

Bayram mevduat faizlerinin yüksek seviyede seyrettiğini söyleyerek vatandaşların şu an için araç alma ihtiyaçlarını erteleyerek paralarını daha verimli şekilde değerlendirebileceklerini belirtti.

Diğer yandan aracını satmak için doğru bir dönem olmadığını çünkü satış fiyatlarının bir aylık geri geldiğini belirtti.

Satılan tutarı bankaya koyup bankada değerlendirmenin daha cazip hale geldiğini söyleyen Bayram, gelecek dönemlerde daha sıkı para politikasının uygulanacağını göz önünde alındığında 2024’ün ilk ortasına kadar bu sıkışıklığın devam edeceğini ifade etti.