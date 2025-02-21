‘Gelin’ dizisinin alkışlanacak başarısı

Kanal 7’de 2. sezonuyla ekrana gelen ‘Gelin’ dizisi, aldığı reyting başarısıyla dikkat çekiyor. Hafta içi her gün saat 19.00’da yayınlanan dizi, önceki gün (Çarşamba) Total’de reytingini yine 3’ün üzerine (3,08) çıkararak 12. olmuş. AB’de ise aldığı 1.45 reytingle 22. ve ABC’de aldığı 2.00 reytingle 21. sırada yer almış. Örneğin, dizi Salı günü Total’de aldığı 3.14 reytingle 13., AB’de aldığı 1.41 reytingle 26. ve ABC’de aldığı 2.31 reytingle 17. olmuş.

Açıkçası, günlük bir dizi için bu reytinglere şapka çıkartılır. Çünkü, hem gündüz kuşağında hem de akşamları izleyicisiyle buluşan güçlü rakipler karşısında bu oranlara ulaşmak, her gün izleyicisiyle buluşan bir dizi için büyük başarı ve alkışı fazlasıyla hak ediyor. Başrollerini Talya Çelebi ve Cenay Türksever’in paylaştığı dizinin kadrosunda Betigül Ceylan, Çisel Kuşkan, Sidal Damar, Kutay Şahin, Ekrem Bozgül, Can Tarakçı, Ceren Yüksekkaya, Deniz Değirmenci, Yasemin Yeşilgöz, Günnur Adıgüzel, Elif Çapkın, Türker Kantar ve Arif Nazım gibi oyuncular yer alıyor.

Dizi, aşkın tüm engelleri aşacağına inanan Cihan ile Hançer’in sürprizlerle dolu öyküsünü ekranlara taşıyor.

Salman Tin ve Oğuzhan Koç’tan ‘Eylül’

Salman Tin ve Oğuzhan Koç, yeni müzik şirketleri Mahzen Media bünyesindeki ilk projeleri olan ‘Eylül’ şarkılarını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Söz ve müziği Salman Tin’e, düzenlemesi Çağrı Telkıvıran’a ait olan ‘Eylül’ün klibini yönetmen Ecem Gündoğdu çekmiş. İkilinin dostluklarını ve yaratıcı uyumlarını yansıtan çalışma, hem müzikal anlamda hem de görsel olarak dikkat çekiyor.

Aşkı ve huzuru bir arada hissedeceğiniz şarkı, dinleyenleri aynı zamanda bir duygu yolculuğuna çıkaracak.

‘Chaplin’in hikâyesi sahneye taşındı

Aksel Bonfil’in yazdığı ve Saim Güveloğlu’nun yönettiği ‘Chaplin’, yeni sezon oyunlarına başladı. 28 Şubat’ta Maximum Uniq Hall sahnesinde seyircilerinin karşısına çıkacak olan oyun, Charlie Chaplin ailesinin sahnelenmesine izin verdiği ilk tiyatro oyunu olarak dikkat çekiyor.

Charlie Chaplin’in tüm yasal haklarını elinde bulunduran Fransa merkezli ‘The Chaplin Office’ tarafından ve 17 varisininin onayıyla tiyatro formatında dünyada ilk kez sahnelenen Chaplin’in hayatı, Türkiye’de tiyatroseverlerle buluşuyor. Oyunda Özgür Daniel Foster, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı, Defne Koldaş, Semih Ali Aksoy ve Çınar Yener rol alıyor.

Londra’nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika’ya uzanarak Hollywood’un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, yarattığı efsanevi eserler ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin’in zengin yaşam öyküsü seyircilerini bekliyor.