Gelinden olay dans. Damat görünce kafayı yedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gelinden olay dans. Damat görünce kafayı yedi

Sosyal medyadan paylaşılan gelininin dansı adeta, "Gelinden olay dans. Damat görünce kafayı yedi" dedirtti.

Sosyal medyadan paylaşılan bir dans görüntüsü gündem oldu.

Gelinin dans performansı başta damat olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi.

O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekince yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu.

Görüntülerde damat bir sandalyede otururken onu karşısına geçen gelin çevresindekilere aldırış etmeden birbirinden ilginç figürlerini sergiledi.

O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Damat kafayı yemiştir" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Müzik uymamış ama" yorumunu yaptı.

Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Daha neler göreceğiz?" yorumunda bulundu.

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