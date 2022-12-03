3 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yıllar önce yayınlanan 'Gelinim Olur Musun?' programında yarışan Sinem Umaş, yıllar sonra ilk defa konuştu: Semra hanım

Yıllar önce yayınlanan 'Gelinim Olur Musun?' programında yarışan Sinem Umaş, yıllar sonra ilk defa konuştu: Semra hanım benim hoppa bir kız olduğumu düşünüyormuş.

2004 yılında yayınlanan "Gelinim Olur Musun?" programında gelin adayı olan Sinem Umaş, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Umaş, yıllar sonra rahmetli damat adayı Ata hakkında konuştu.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 09:16
Takip Et

'Gelinim Olur Musun' yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş yıllar sonra ilk kez konuştu.

Yıllar önce yayınlanan 'Gelinim Olur Musun?' programında yarışan Sinem Umaş, yıllar sonra ilk defa konuştu: Semra hanım benim hoppa bir kız olduğumu düşünüyormuş.
+
Aa
-

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına gelin adayı Sinem Umaş katıldı. Ünlü kaynana Semra Yücel'in oğlu Ata ile yaşadığı aşk ile tanınan Semra Umaş 18 yıl ilk defa sonra konuştu.

Yarışmaya dair yıllar sonra açıklama yapan Sinem Umaş, Semra kaynana ile görüşmediğini söyledi. "Semra Hanım o dönem hala söylediklerinden pişman değil çok ilginç" diyerek Semra Hanım'ın o dönemki sözlerini de anlattı.

Sinem Umaş'ın açıklaması şöyle: Semra Hanım o dönem şey demiş annem söyledi: "Sinem ile Ata demiş, evlenirse Ata'yı bir bar köşesinde öldürürler demiş. Ben hoppa kızım demek istiyor. Bunu sordum. "Yok öyle bir şey söylemedim" diyor. Ata'ya çok üzülüyorum.

Kaynana Semra ve Gelin Sinem, damat adayı Ata'nın ölümüyle sarsılmıştı.

Otel odasında ölü bulunan Ata Türk'ün kan örneğinde yapılan incelemede ‘aşırı miktarda uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli ilaç maddesine’ rastlandığı ortaya çıkmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

ali hacı
3.12.2022 09:37
kadın dogru söylemiş bunun malı büyük bunu istemem diyen sendin  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT spikeri Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınmıştı. Zafer Arapkirli eski fotoğrafı paylaştı
1
﻿TRT spikeri Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınmıştı. Zafer Arapkirli eski fotoğrafı paylaştı
﻿TRT spikeri Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınmıştı. Zafer Arapkirli eski fotoğrafı paylaştı
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
2
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
3
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
4
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿Motorine zam 
5
﻿Motorine zam 
﻿Motorine zam 
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
6
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakanlık resmen açıkladı
7
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakanlık resmen açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakanlık resmen açıkladı
﻿Hatay'daki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda çok sayıda tutuklama
﻿Hatay'daki
﻿Hatay'daki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda çok sayıda tutuklama
﻿Tuvalette cep telefonu kullanmanın sağlığa büyük zararları. Uzmanlar açıkladı
﻿Tuvalette cep telefonu kullanmanın sağlığa büyük zararları. Uzmanlar açıkladı
﻿Tuvalette cep telefonu kullanmanın sağlığa büyük zararları. Uzmanlar açıkladı
﻿Simge Bursa'yı coşturdu
﻿Simge Bursa'yı coşturdu
﻿Simge Bursa'yı coşturdu
﻿Hakimler ve Savcılar Kurulu 6 personel alacak
﻿Hakimler ve Savcılar Kurulu 6 personel alacak
﻿Hakimler ve Savcılar Kurulu 6 personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.