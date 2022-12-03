Yıllar önce yayınlanan 'Gelinim Olur Musun?' programında yarışan Sinem Umaş, yıllar sonra ilk defa konuştu: Semra hanım benim hoppa bir kız olduğumu düşünüyormuş.

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına gelin adayı Sinem Umaş katıldı. Ünlü kaynana Semra Yücel'in oğlu Ata ile yaşadığı aşk ile tanınan Semra Umaş 18 yıl ilk defa sonra konuştu.

Yarışmaya dair yıllar sonra açıklama yapan Sinem Umaş, Semra kaynana ile görüşmediğini söyledi. "Semra Hanım o dönem hala söylediklerinden pişman değil çok ilginç" diyerek Semra Hanım'ın o dönemki sözlerini de anlattı.

Sinem Umaş'ın açıklaması şöyle: Semra Hanım o dönem şey demiş annem söyledi: "Sinem ile Ata demiş, evlenirse Ata'yı bir bar köşesinde öldürürler demiş. Ben hoppa kızım demek istiyor. Bunu sordum. "Yok öyle bir şey söylemedim" diyor. Ata'ya çok üzülüyorum.

Kaynana Semra ve Gelin Sinem, damat adayı Ata'nın ölümüyle sarsılmıştı.

Otel odasında ölü bulunan Ata Türk'ün kan örneğinde yapılan incelemede ‘aşırı miktarda uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli ilaç maddesine’ rastlandığı ortaya çıkmıştı.