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Armağan Çağlayan 'Artık veda zamanı' diyerek açıkladı

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından YouTube programına son verdiğini açıkladı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 11:55
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Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan YouTube'a veda etti

Armağan Çağlayan 'Artık veda zamanı' diyerek açıkladı
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Sosyal medya hesabından sevenlerine sağlığı ve hayatı hakkında bilgi veren Armağan Çağlayan sevilen YouTube programının son çekimini gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Çağlayan YouTube veda ettiğini şu sözlerle duyurdu:

"Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz şubat ayı ortasına kadar izleyebileceksiniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube’a veda zamanı… Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi… Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz… Bir gün başka maceralarda tekrar görüşme ümidiyle… Her şey için çok teşekkürler… Minnettarız” 

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYORMUŞ"

Ayın başında 4,5 saat süren bir ameliyat geçiren Armağan Çağlayan, taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamada "Gerçekten erken teşhis hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farklı bir tablo olacaktı. Hocalarımızın dikkati çok önemliydi. Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış. Hiç korkmadım ve aklıma ölmek gelmedi ancak acı çekmekten korktum. Başkasının başına gelince 'ölecek' diyoruz ama insanın kendi başına gelince öyle olmuyormuş. Yoğun bakımda güzel anılarım oldu. Doğru kararın, teşhisi koyan ekibe teslim olmak olduğuna karar verdim" demişti.

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