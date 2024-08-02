Tır şoförünün yol üzerinden sahiplendiği kedinin değişimi

Bir tır şoförü, yolculukları sırasında karşılaştığı sokak kedisini sahiplenerek ona yeni bir hayat sundu. Şoförün, kediyi sokaktan sahiplendikten sonraki haliyle ilgili paylaştığı görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve görenlerin yüreğini ısıttı. Tır şoförünün sevgisi ve bakımı sayesinde, kedi sağlıklı ve parlak tüylere sahip, enerjik bir kedi haline geldi. Kedinin önceki ve sonraki halleri, hayvanların sevgi ve ilgiyle nasıl değişebileceğini bir kez daha gösterdi.