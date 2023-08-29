Gemlik’te kazaya müdahale eden polislere araç çarptı: 2 yaralı

Bursa Gemlik serbest bölge otoyol girişinde meydana gelen trafik kazasına müdahale eden polislere araç çarptı. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

KAYNAK: İHA
Gemlik’te kazaya müdahale eden polislere araç çarptı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, otoyol köprüsü altında meydana gelen zincirleme trafik kazasına müdahale eden trafik polisleri Doğan G. ve Ferdi A.'ya otomobil çarptı.

Kazada yaralanan polis memurları ambulanslarla Gemlik Devlet hastanesine kaldırılırken, trafiğe kapanan yolda ulaşım alternatif güzergahtan kontrollü bir şekilde verildi.

Polislere çarpan otomobil sürücüsü Ali A.'nın 89 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ile alakalı da soruşturma sürdürülüyor.

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