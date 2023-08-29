Bayrampaşa'da bıçaklı saldırgana polis müdahalesi sonrası İstanbul Valisi'nden açıklama

Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bıçak çeken bir kişi otobüs durağında bekleyenleri tehdit etmeye başladı.

Göreve giden çevik kuvvet polisi durumu fark edip şüpheliyi bıçağı bırakması için uyardı.

Uyarıları dikkate almayan şüpheli polis memurunun üzerine doğru yürümeye başladı.

Polis memuru bu sırada silahıyla ateş ederek şüpheliyi sağ ayak bileğinden vurdu. Otobüs durağındakileri bıçakla tehdit eden şüphelinin vurulma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan ve 49 suç kaydı olan Volkan L. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda 'Bayrampaşa’da otobüs durağındaki vatandaşlara bıçakla saldıran şahsı bacağından vuran polis memuru açığa alındı' iddiasında bulundu.

"BU HABER DOĞRU DEĞİL"

Söz konusu paylaşıma İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Vali Gül, paylaşımında "Bu haber doğru değil. Polis memurumuz başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir" ifadelerini kullandı.