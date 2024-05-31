Bonibonlu dondurmalı tatlıyı patates kızartmasıyla yedi

Kaynak: Haber Merkezi
Bonibonlu dondurmalı tatlıyı patates kızartmasıyla yedi

Arabada takılan ve yanlarındaki borcama kendilerince tatlı yapan arkadaşlar damak zevkleriyle izleyenleri şaşırttı.

İlginç bir tat deneyimi, sosyal medyada gündem oldu. Bir grup arkadaş, arabada takılarak kendi tatlılarını hazırladılar ve ortaya çıkan kombinasyon izleyenleri şaşırttı.

Arkadaşlar, yanlarında bulunan borcama külahtaki vanilyalı dondurmayı koyarak tatlılarına başladılar. Üzerine tatlı bisküvi ve renkli bonibonlar eklediler. Bir fastfood mağazasından da patates alan arkadaşlar, tatlılarını patates kızartması bandırarak yedi.

Videonun paylaşılmasının ardından birçok kullanıcı, bu ilginç tat kombinasyonunu yorumladı. Bazıları tatlı ve tuzlu uyumunun güzel olduğunu belirtirken, bazıları ise video sahibinin damak zevkini sorguladı.

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