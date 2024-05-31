Kurban kesecek misiniz sorusuna verdiği cevapla gündem oldu: "Karpuz kesemiyoruz"

Kaynak: Haber Merkezi
Kurban kesecek misiniz sorusuna verdiği cevapla gündem oldu: "Karpuz kesemiyoruz"

Sokak röportajında "Kurban kesecek misiniz?" sorusuna vatandaşın verdiği yanıt izleyenleri acı acı gülümsetti: "Biz karpuz kesemiyoruz. Sen diyorsun kurban!" Muhabirin "Mehmet Şimşek tasarruf edeceğiz" dediğinde ise, "Neyimiz var ki tasarruf edek" cevabını verdi.

Bir sokak röportajında vatandaşın kendisine sorulan "Kurban kesecek misiniz?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Vatandaş, ekonomik sıkıntıları vurgulayan cevabında: "Biz karpuz kesemiyoruz. Sen diyorsun kurban! Biz karpuzu göremiyoruz. Tavuğa bile dürümden bakıyoruz." dedi.

Röportajın devamında, muhabirin "Mehmet Şimşek tasarruf edeceğiz" açıklamasını hatırlatması üzerine vatandaş, "Neyimiz var ki tasarruf edek" diyerek durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşın bu içten ve çarpıcı yanıtları, izleyenleri hem güldürdü hem de derin düşüncelere sevk etti.

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