Genç bir kadının küçük çocuğuyla ABD’ye girmek için dikenli tellerle verdiği mücadelenin görüntüleri gündem oldu

Genç bir kadının küçük çocuğuyla ABD’ye girmek için dikenli tellerden geçerken verdiği mücadelenin görüntüleri gündem oldu. Küçük çocuğun ağlaması, kadının ısrarlı mücadelesi...
30 Eylül 2023 Cumartesi
Genç bir kadının küçük çocuğuyla ABD’ye girmek için dikenli tellerden geçerken verdiği mücadelenin görüntüleri gündem oldu. Küçük çocuğun ağlaması, kadının ısrarlı mücadelesi...
Genç bir kadının küçük çocuğuyla ABD’ye girmek için dikenli tellerden geçerken verdiği mücadelenin görüntüleri gündem oldu. Küçük çocuğun ağlaması, kadının ısrarlı mücadelesi...