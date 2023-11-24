Para balyalarıyla görüntü paylaşan TikTok fenomeni Reşit Bozdağ, "terör örgütü üyeliği"nden gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, Kıbrıs'a uçmak için gittiği havalimanında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Para balyalarıyla görüntü paylaşan TikTok fenomeni Reşit Bozdağ, "terör örgütü üyeliği"nden gözaltına alındı

Sosyal medyada paylaştığı balya balya paralarla gündeme gelen, Reşit Bozdağ, katıldığı bir evlendirme programıyla tanınan kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile birlikte Kıbrıs'a tatile gitmek için İstanbul Havalimanı'na gitti.

Burada kimlik kontrol noktasından geçen Bozdağ'ın bilgilerini kontrol eden polis, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğunu belirledi.

Konuyla ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi veren ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü.

'3 GÜN YATIP ÇIKACAK'

Öte yandan Betkayan, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bozdağ'ın gözaltına alınma sebebini, uzaklaştırma kararına uymaması ve hakaret olarak belirtti.

Betkayan: "Reşit kara paradan değil, zamanında bana uzaklaştırması olduğu halde bana yaklaştığı için ve benim hakkımda konuşma yasağı olduğu halde hakarette bulunduğu için gözaltında. Zaten 3 gün yatıp çıkacak. Avukatını da ben tuttum" dedi.

para-balya-1.jpg

PARALARLA VİDEO ÇEKMİŞTİ

TikTok'ta yaptığı yayınlarla tanınan Reşit Bozdağ, geçtiğimiz ay "O iş tamam" notuyla bir çanta dolu parayla video çekmişti.

İlgili Haberler
Ünlü fenomen torbacı çıktı. Motosikletiyle birbirinden tehlikeli videolar çekiyordu
Soruşturmalar sonrası fenomenlerin 'fakirleşme' oyunu. Şaşalı lüks dolu paylaşımların yerini yer sofraları aldı
Genç fenomen davet tarzıyla hayranlık yarattı. Derin dekolte modasına uydu
Bir sosyal medya fenomeni, avukat Feyza Altun'un taklidini yaptı
Bir sosyal medya fenomeni, avukat Feyza Altun'un taklidini yaptı
Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Erdoğan duyurdu. Çalışan emekliler de 5 bin tl ikramiye alacak Gündem
Erdoğan duyurdu. Çalışan emekliler de 5 bin tl ikramiye alacak
Tahkim Kurulu Erden Timur ve Ertuğrul Doğan'ın cezasına indirim yaptı Spor
Tahkim Kurulu Erden Timur ve Ertuğrul Doğan'ın cezasına indirim yaptı
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz unutulmadı Gündem
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz unutulmadı
Şampiyonlar Ligi maçının tarihi değişti Spor
Şampiyonlar Ligi maçının tarihi değişti
Çocuklarda oluşabilecek boyun fıtığına karşı uzmanından uyarılar Sağlık
Çocuklarda oluşabilecek boyun fıtığına karşı uzmanından uyarılar
Erdoğan 'Donanımlı gençlerimiz geleceklerini yurtdışında değil Türkiye’de görüyor' Gündem
Erdoğan 'Donanımlı gençlerimiz geleceklerini yurtdışında değil Türkiye’de görüyor'