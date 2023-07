Genç kalmak isteyenlere müjde. Her gün yapan yaşlanmıyor

Her gün en az bir öğünde sebze yemeği tüketenler, her gün 1 avuç kadar badem, ceviz veya fındık yiyenler ayrıca her gün 1 adet kivi tüketen kişilerin yaşlanmadığı ve genç göründüğü ortaya çıktı.