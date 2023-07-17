Genç kalmak isteyenlere müjde. Her gün yapan yaşlanmıyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Genç kalmak isteyenlere müjde dedirtecek besin listesi ortaya çıktı.

HER GÜN YAPMAK YETİYOR

Cildin yenilenmesine ve nemli kalmasını sağlayacağı için her gün 1 avuç kadar badem, ceviz veya fındık tüketin.

Her gün en az 1 öğünde sebze yemeği tüketilmesi durumunda genç kalındığı bildirildi.

Her gün 1 adet kivi tüketen kişiler yaşlanmıyor.

HER YAŞTA GENÇ KALMAK İÇİN 7 SIR

-Bol su içmek kuralların başında geliyor

-Daha genç bir cilt için doğru beslenin, egzersiz yapın

-Uykunuzu alın. Sabah erken kalkın ve en az 7 saatlik bir uyku için vakit ayırın

-Doğrudan güneşin zararlı ışınlarından kaçının ve mutlaka koruyucu kullanın

-Sigara ve alkol kullanmayın

-Cilt bakımı ritüeline erken başlayın

-Medikal estetik uygulamalar